METAL MIRROR #81

Ex-Knackis und Cat Fights

Dieses Mal haben wir eine pickepackevolle Ausgabe mit besonders außergewöhnlichen Artikeln. Unsere Miri traf den scheinbar geläuterten ex-Böhse-Onkelz-Sänger Kevin Russell vor einem Konzert und sprach mit ihm über die vergangenen Ereignisse, die ihn seitdem in ein äußerst negatives Licht gerückt haben. Aber sie wagen gemeinsam auch einen Blick in die Zukunft. Nun dürft ihr euch selber ein Bild vom gefallenen Star der Deutsch-Rock-Szene machen. Tobias Sammet von Edguy funkelt hingegen immer noch hell am Power-Metal-Firmament. Das Album „Vain Glory Opera“ verschaffte den Jungs aus Fulda den Durchbruch und ist in Fan-Kreisen bis heute stark umjubelt. Demnach ein idealer „D-Luxe“-Kandidat. Alexander von Meilenwald gibt hingegen nicht häufig Interviews. Benne traf den Kopf hinter The Ruins Of Beverast auf einem Aachener Weinfest und plauderte mit ihm über sein neuestes Werk.

Und damit nicht genug: Nils führte ein ausführliches Gespräch mit Mayfair. Die Prog-Metal-Band ist der Underground im Underground und doch hoch geschätzt. Nach 15 Jahren melden sie sich nun zurück und wir haben mit ihnen gesprochen. Neben all diesen Perlen gibt es auch noch eine tolle Titelstory: Floor ist offiziell Nightwishs neue Sängerin. Jenny sprach mit Tuomas über die abzusehende Neubesetzung. Miri, unsere Nightwish-Expertin, bittet außerdem zum Cat Fight und vergleicht die drei bisherigen Sängerinnen miteinander. Das und vieles mehr auf den folgenden Seiten!

Die Bombe ist geplatzt

Tuomas Holopainen gibt sich während des Interviews typisch finnisch und introvertiert. Dennoch ist seine Freude über NIGHTWISHs neue Sängerin Floor Jansen spürbar. Von ihren Qualitäten kann man sich auf der neuen DVD „Showtime, Storytime“ überzeugen. Die Dame bringt eine ordentliche Portion frischen Wind mit und ist dabei komplett anders als ihre beiden Vorgängerinnen.

Süchtig nach Leben

Schon während ihrer aktiven Zeiten waren die Böhsen Onkelz alles andere als Medienlieblinge und besonders Sänger KEVIN RUSSELL machte desöfteren durch exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum von sich Reden. 2009, lange nach dem Band-Aus, kam es dann zu jenem folgenschweren Autounfall, der Kevin schließlich, so schien es, für eine ganze Nation zum Sinnbild des schlechten Menschen werden ließ. Entsprechend zwiespältig wird sein aktuelles musikalisches Comeback beäugt. Wir trafen Kevin Russell vor seinem Auftritt in der ausverkauften Turbinenhalle in Oberhausen für ein ausführliches Gespräch.

Das Herz schlägt noch

Andreas Kisser von SEPULTURA bereist die Welt mit offenen Augen und prangert den derzeitigen Zustand zusammen mit seinen Bandkollegen an. Als Sprachrohr zur Gesellschaft dient ihr aktuelles Album „The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart“.

Musikalische Selbstbefriedigung

Die österreichische Band MAYFAIR ist nur echten Insidern und Szenegängern ein Begriff, doch ihre Musik genießt in Szenekreisen große Wertschätzung. Dabei ist sie kaum in eine Schublade zu drängen, also progressiv im wahrsten Sinne des Wortes. Fernab von jeglichen Klischees hat die Band in den Neunzigern drei LPs veröffentlicht, von denen vor allem das erste Album „Behind“ (1993) als Underground-Klassiker gilt.

Altherren-Butterfahrt

Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk ist eine der härtesten deutschen Power-Metal-Bands, MYSTIC PROPHECY, wieder mit neuem Album und einer ausgiebigen Tour am Start. Zusammen mit Masterplan und Jaded Heart machte das schwäbische Multi-Kulti-Quintett die hiesigen Clubs unsicher. Wir trafen die Musiker um Chef R.D. Liapakis bei ihrem Halt in Bochum und verschafften uns einen Überblick darüber, was Sex, Drugs & Rock’n‘Roll auf Allgäuer Art heißt.

Thrashige Jubiläumsrede

Die Amerikaner SKELETONWITCH feiern ihr erstes großes Band-Jubiläum und beschenken sich selbst mit einem neuen Album. „Serpents Unleashed“ erfüllt Sänger Chance mit viel Stolz. Seine Glückshormone sprudeln fast über. So nutzt er die Gunst der Stunde und bedankt sich ausgiebig bei allen Unterstützern.

“Ich passe in kein Bandgefüge!”

Alexander von Meilenwald ist ein musikalischer Einzelgänger, der sich bei THE RUINS OF BEVERAST kreativ austoben kann. Auf weitere Mitglieder verzichtet er sehr gerne, da er seine aufwendigen Vorstellungen kompromisslos umsetzen möchte. METAL MIRROR gab er eines seiner seltenen Interviews.

Fleißige Spätzünder

Seit über zwei Dekaden treiben die Punk-Rocker BETONTOD bereits ihr Unwesen in der deutschen Musikszene – und fast genauso lange hat es gedauert, bis der endgültige Durchbruch für das Quintett kam. Aktueller Zeuge des Erfolges ist die erste Live-DVD der Rheinberger – „Viva Punk – Mit Vollgas durch die Hölle“, die all das repräsentiert, was Betontod selbst in sich sehen. Wir sprachen mit Bandchef und Gitarrist Frank „Eule“ Vohwinkel über Eigenregie, Kalkül und Gruppenkuscheln.

Der progressive Super Nintendo

Supergroups gibt es auch im Progressive Metal nicht erst seit gestern. In diesem Jahr gibt es aber in diesem Genre nicht viele, die dem neuen LALU-Album „Atomic Ark“ das Wasser abgraben können. Wir haben uns mit Mastermind und Komponist Vivien Lalu über die Platte, Besetzungsfragen und seine größten Einflüsse unterhalten.

Mit Muttis Kohle zur Metal-Legende

Wenn im Zusammenhang mit der deutschen Metalszene und deren Meilensteinen das Wort „D-LUXE“ im Spiel ist, dann können die Jungs von EDGUY natürlich nicht weit sein. Es hätten durchaus einige Alben des Quintetts aus Fulda das Potenzial, in unserer neuen Serie in Augenschein genommen zu werden. Tobi jedoch sinniert gemeinsam mit uns über die EINE Scheibe, die alles veränderte…

Verwandte Beiträge: